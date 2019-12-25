В Ленинградском зоопарке 15 июля пройдет День арктического льда с оленями и белыми медведями

В Ленинградском зоопарке собираются праздновать День арктического льда. Посетители смогут насладиться белыми медведями, оленями и другими животными из холодных местностей.

В субботу, 15 июля, в Ленинградском зоопарке пройдет День арктического льда. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Представители зверинца напомнили, что значение льда в жизни людей огромное, поэтому неважно, когда проводится этот праздник – зимой или летом. О важности льда Ленинградский зоопарк расскажет совместно с с международной командой по спасению белых медведей Polar Bears International.

Посетители смогут не только узнать что-то новое по полярной фауне, но и посмотреть на кормежку белых медведей, оленей, а также на прогулку песцов.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк в честь Дня капибар показал капибаренка Капитошу.

Фото: Ленинградский зоопарк