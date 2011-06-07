Ленинградский зоопарк в честь Дня капибар показал капибаренка Капитошу

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали детеныша капибар по имени Капитоша. Маленький зверек некоторое время жил у зоотехника Ирины.

В Ленинградском зоопарке в понедельник, 10 июля, праздную международный День капибар. В честь праздника сотрудники зверинца показали маленького Капитану. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Малыш появился на свет 20 марта. Мама не смогла его кормить, и в дикой природе он бы погиб, но зоологи продлевают им жизнь как могут.

По этой причине в первые дни после рождения Капитоша жил с зоотехником Ириной Ильиной, которая стала для капибаренка мамой. Она рассказала, почему капибара – не лучшее животное для дома. По ее словам, за две недели этот ребенок сгрыз всю мебель и провода.

Ранее сообщалось, что у пары капибар из Московского зоопарка родились трое детенышей.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка