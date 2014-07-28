У пары капибар из Московского зоопарка родились трое детенышей

В Московском зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой родились трое детенышей. Об этом рассказали представители администрации российской столицы. Информация размещена на информационном портале мэра Москвы. Известно, что речь идет о втором потомстве пары. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала журналистам о том, что отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая малышей. Если животному видятся какие-то угрозы для них, то он сразу же начинает "лаять", отпугивая своим поведением посторонних.

Первого детеныша капибар в прошлом году перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями и сейчас, когда у них три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством. сообщение мэрии города

Светлана Акулова также рассказала о поведении Малой. Она показывает малышам, куда можно пойти и с кем пообщаться. Напомним, что местные зоологи смогут определить пол маленьких капибар только спустя два-три месяца. В настоящее время специалисты стараются не беспокоить малышей и их родителей, создавая для семейства комфортные условия.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo