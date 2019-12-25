Антикафе с капибарами в Петербурге привлечено к ответственности

Возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ.

В Петербурге антикафе "Бар Капибар" привлекли к административной ответственности за нарушения при демонстрации животных. Об этом рассказали 16 июля в Россельхознадзоре по Северо-Западу.

В июне ведомство провело проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью. В ходе мероприятий установили, что при сеансе "Капитерапия" посетители гладили грызунов и кормили их. Таким образом, происходил непосредственный физический контакт с животными. Однако капибары не входят в перечень питомцев, которые допущены до взаимодействия с гостями. По данному факту возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ.

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО