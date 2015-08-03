Владельцы лошадей, погибших при пожаре на Ропшинском шоссе, требуют компенсацию в 20 млн рублей

На сегодняшний день по факту происшествия проводится проверка.

Юрист Елена Никольская, представляющая интересы пятерых владельцев животных, заявила о намерении добиться возмещения ущерба за лошадей, которые сгорели во время пожара на Ропшинском шоссе. Об этом она сообщила в интервью изданию 78.ru.

По словам правозащитницы, ранее ее клиенты не смогли получить выплаты от администрации конного клуба. Руководство заведения полностью прекратило общение с хозяевами животных и не предложило возместить ни материальный, ни моральный ущерб. При этом владельцы узнали о гибели своих питомцев не от сотрудников конюшни, а из сообщений в СМИ.

На сегодняшний день по факту происшествия проводится проверка. Экспертиза МЧС уже завершена, однако потерпевшим до сих пор отказывают в ознакомлении с ее результатами. Как отмечает юрист, процесс дознания затягивается из-за многочисленных жалоб и заявлений со стороны руководства клуба.

Предварительная сумма общего ущерба оценивается примерно в 20 миллионов рублей, что составляет около 1,5 миллиона рублей в среднем на каждого владельца.

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