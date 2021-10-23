Огонь охватил 304 кв.м. в расселённом здании в Луге

Благодаря оперативным действиям огнеборцев, погибших и пострадавших нет.

В городе Луга Ленинградской области произошёл крупный пожар в расселённом двухэтажном здании на улице Комсомола. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, общая площадь возгорания составила 304 кв.м.

К ликвидации огня привлекались силы личного состава 135-й, 136-й и 137-й пожарных частей ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС". Благодаря оперативным действиям огнеборцев, погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия и оценивают размер материального ущерба.

МЧС России напоминает гражданам о правилах безопасности: категорически запрещено заходить в расселённые и заброшенные здания, так как это представляет прямую угрозу для жизни, необходимо исключить игры с огнём. При обнаружении признаков пожара следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в эллингах Кронштадта распространился на 600 кв метров.

Фото: Piter.TV