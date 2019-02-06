Пожар в эллингах Кронштадта распространился на 600 кв метров

В Кронштадте при пожаре в эллингах пострадала женщина.

В Кронштадте продолжается тушение крупного пожара в эллингах на улице Восстания, 76. В результате происшествия пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Пожар в эллингах на улице Восстания, 76 в Кронштадте начался 12 июля в 6:00. Спустя 15 минут возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1-БИС.

К настоящему моменту площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. На месте работают 25 спасателей и 5 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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Фото: Piter.TV