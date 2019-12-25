В Приозерском районе спасли мужчину из горящей пятиэтажки

В настоящее время спасатели продолжают работу по эвакуации остальных жильцов.

Сегодня утром в поселке Сапtрное Приозерского района Ленинградской области произошел серьезный пожар. Загорелась трехкомнатная квартира на третьем этаже жилого пятиэтажного дома на Школьной улице.

По данным ГКУ "Леноблпожспас", пламя успело охватить комнату и коридор, а подъезд быстро наполнился дымом. Из задымленного здания бойцам МЧС удалось вывести одного мужчину. В настоящее время спасатели продолжают работу по эвакуации остальных жильцов.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. К ликвидации возгорания привлечены силы трех пожарных частей Приозерского отряда.

Информация о возможных пострадавших в результате инцидента уточняется специалистами экстренных служб.

Ранее мы сообщили о том, что женщина пострадала при пожаре в двухкомнатной квартире на Ботанической улице.

Фото: Piter.TV