Ленинградский зоопарк показал счастливую неясыть, благодарную опекунам

Птица по кличке Степанида получает финансовую поддержку от одной из петербургских компаний в рамках программы "Опека животных".

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о длиннохвостой неясыти по кличке Степанида, которая получает финансовую поддержку от одной из петербургских компаний. Фото птицы выложили в соцсетях учреждения.

Средства на содержание совы передаются в рамках программы зверинца "Опека животных". Руководство компании связывает свой выбор с ежегодным уменьшением популяции неясытей и пытается таким образом восстановить её численность.

Программа действует с в зоопарке 1998 года. Опекун сам может выбрать сроки, в которые будет оказываться помощь, однако её продолжительность должна составлять не менее месяца.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке родился детеныш белоруких гиббонов.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк