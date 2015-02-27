В Ленинградском зоопарке родился детеныш белоруких гиббонов

Персей и Габина стали родителями в пятый раз.

Сегодня, 23 июня, в пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили о рождении малыша у пары белоруких гиббонов – 29-летнего самца Персея и 18-летней самки Габины.

Персей и Габина стали родителями в пятый раз. Детеныш появился на свет 17 мая. Он вовсю исследует окружающий его мир под присмотром старших. Новорожденный не сходит с рук мамы, из-за чего его пол определить не получилось.

Отметим, что белорукие гиббоны – обаятельные приматы с высоким уровнем интеллекта. Пополнение в их семьях – важное событие.

Ранее мы рассказывали о том, что бесплатный аудиогид запустили в Ленинградском зоопарке.

Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк