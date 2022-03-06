Бесплатный аудиогид запустили в Ленинградском зоопарке

Сейчас он работает в тестовом режиме.

В Ленинградском зоопарке начал работать бесплатный аудиогид. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители смогут отсканировать QR-код с табличек и услышать 11 историй: о белом медведе, пуме, гиббоне, крокодиле и других животных. Работники зоопарка спланировали специальный маршрут для удобства посетителей и гостей города.

Проект реализован совместно с библиотечно-культурным центром "НОТА", который отвечал за верстку, работу над аудиофайлами и привлечение дикторов.

Ранее мы рассказали о том, как пару рогатых воронов переместили в летний вольер.