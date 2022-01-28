Пару рогатых воронов переместили в летний вольер Ленинградского зоопарка

В воскресенье, 11 июня, работники Ленинградского зоопарка перевезли пару рогатых воронов в летний вольер. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.
Переезд птицам нравится: они роятся в земле и дергают траву и ветки деревьев клювами. По словам сотрудников зверинца, рогатые вороны отличаются умом и сообразительностью.
Только, пожалуйста, не дразните их и не стучите по стеклу! Вороны начнут защищать свою территорию и "бодать" вас своим рогом.
Работники Ленинградского зоопарка
Ранее мы сообщали о том, что суд отказался восстановить Ирину Скиба в должности директора Ленинградского зоопарка.
Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк
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