Пару рогатых воронов переместили в летний вольер Ленинградского зоопарка

Переезд птицам нравится: они роятся в земле и дергают траву и ветки деревьев клювами.

В воскресенье, 11 июня, работники Ленинградского зоопарка перевезли пару рогатых воронов в летний вольер. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.

Переезд птицам нравится: они роятся в земле и дергают траву и ветки деревьев клювами. По словам сотрудников зверинца, рогатые вороны отличаются умом и сообразительностью.

Только, пожалуйста, не дразните их и не стучите по стеклу! Вороны начнут защищать свою территорию и "бодать" вас своим рогом. Работники Ленинградского зоопарка

Ранее мы сообщали о том, что суд отказался восстановить Ирину Скиба в должности директора Ленинградского зоопарка.

Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк