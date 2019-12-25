Суд отказался восстановить Ирину Скибу в должности директора "Ленинградского зоопарка"

Представители ведомства настояли на отказе и отметили, что увольнение произошло по нейтральной причине.

Суд отказал экс-директору Ленинградского зоопарка Ирине Скибе в восстановлении должности и получении компенсации морального вреда в размере 1,3 млн рублей, а также 100 тыс. рублей за моральный вред.

Напомним, что бывшего руководителя уволили в декабре 2022 года. Она подала иск к городскому комитету по культуре. Представители ведомства настояли на отказе и отметили, что увольнение произошло по нейтральной причине. Также они подчеркнули, что Скиба специально оформляла больничные, чтобы отсрочить своё расставание в должностью. После увольнения ей выплатили 3 оклада в размере 970 тыс. рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что увольнение Скибы обернулось скандалом: выяснилось, что по вине бывшего директора могли погибнут несколько животных. Многие четвероногие находились в ненадлежащих условиях, жили в неподходящих для их вида вольерах. Скиба эти данные отрицает.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке отметили день рождения волков Мрака и Сумрака.

Фото: Ленинградский зоопарк