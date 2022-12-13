Рыбок съели, хамелеоны пропали: стали известны подробности о нарушениях в Ленинградском зоопарке

Как показала проверка контрольно-счётной палаты, некоторые представители фауны могли быть закуплены для личных нужд администрации, а размеры вольеров не соответствовали нормам.

Одним из символов Петербурга является Ленинградский зоопарк. Основанное в 1856 году учреждение оказалось замешано в скандале после проверки Контрольно-счетной палаты (КСП). Подробности о том, какие нарушения нашли контролёры, рассказало издание Spb.aif.ru.

Судя по результатам проверки, в период за 2020-й по 2022-й год администрация допустила немало недочётов, связанных с содержанием животных. В частности, вольеры для крупных кошачьих не соответствовали установленным законом размерам и были слишком маленькими. Одну из пум и вовсе держали в помещении, где шёл ремонт. Кроме того, аквариумные рыбки, улитки и дальневосточный краб, приобретённые для выставки, в итоге были списаны как корм. Также из учреждения пропали хамелеоны, тритоны, утки мандаринки и попугаи, а китайская саламандра не числилась на учёте зверинца, хотя находилась там. Наконец, администрация закупала омаров и устриц для личных нужд.

Претензии были озвучены уже бывшему директору зоопарке Ирине Скиба. Она стояла у руководства зверинца почти 20 лет, за это время заключив и оплатив более 280 договоров с 52 сотрудниками. Зачастую подрядчиками работ выступали сотрудники зоопарка и их родственники, а около 77-163 вакансий ежегодно оставались незанятыми из-за текучки кадров. Всё это привело к увольнению руководителя в ноябре 2022 года. Сама Скиба с решением не согласна.

Скажите, разве человек, который 40 лет в зоопарке и почти 20 из них является директором, может быть плохим специалистом? Я с утра до ночи каждый день в зоопарке. Я вытащила его. И привела в надлежащий вид в наших непростых условиях. И предыдущие проверки что-то не находили никаких нарушений. Ирина Скиба, экс-директор Ленинградского зоопарка

Подготовленные КСП материалы направлены в прокуратуру Петербурга. Напомним, что с середины февраля 2023 года зоопарк возглавляет биолог Юрий Журавлев.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк