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В Ленобласти отчитались о нарушениях в местном зоопарке
Сегодня, 14:25
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В Ленобласти отчитались о нарушениях в местном зоопарке

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Сообщается, что в учреждении неофициально выписывали надбавки и завышали цену на закупаемые товары.

В Ленинградской области отчитались о нарушениях в местном зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Аудиторы провели проверку в зоопарке, в ходе которой выяснилось, что бывший директор Ирина Скиба заключила и оплатила более 280 фиктивных договоров с 52 людьми, которые дублировали должностные обязанности работников учреждения. Отмечается, что некоторые из них были оформлены сразу на три-четыре должности.

Также в Контрольно-счетной палате сообщили, что в зоопарке неофициально выписывали надбавки, завышали цену на закупаемые товары и использовали не соответствующие требованиям вольеры. Материалы проверки были направлены в городскую прокуратуру.

Ранее Ленинградский зоопарк показал видео с белкой, висящей головой вниз.

Фото: Piter.tv

Теги: зоопарк, контрольно-счетная палата санкт-петербурга, ленинградская область, нарушения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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