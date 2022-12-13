В Ленобласти отчитались о нарушениях в местном зоопарке

Сообщается, что в учреждении неофициально выписывали надбавки и завышали цену на закупаемые товары.

В Ленинградской области отчитались о нарушениях в местном зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Аудиторы провели проверку в зоопарке, в ходе которой выяснилось, что бывший директор Ирина Скиба заключила и оплатила более 280 фиктивных договоров с 52 людьми, которые дублировали должностные обязанности работников учреждения. Отмечается, что некоторые из них были оформлены сразу на три-четыре должности.

Также в Контрольно-счетной палате сообщили, что в зоопарке неофициально выписывали надбавки, завышали цену на закупаемые товары и использовали не соответствующие требованиям вольеры. Материалы проверки были направлены в городскую прокуратуру.

Ранее Ленинградский зоопарк показал видео с белкой, висящей головой вниз.

Фото: Piter.tv