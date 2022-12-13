Ленинградский зоопарк показал видео с белкой, висящей головой вниз

Многие пользователи не знали о такой сверхспособности зверька.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали видео с висящей вверх ногами белкой. Ролик опубликовали в группе зверинца в соцсети "ВКонтакте".

У белок превоста есть суперспособность – висеть вниз головой на задних лапках. Пробовали так же? Наверняка удобно, ведь одновременно можно чем-то лакомиться или приводить себя в порядок. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Многие пользователи не знали о такой сверхспособности зверька. Они очень удивились.

Ради них в зоопарк хожу! Такие клёвые. Оксана Галич, комментатор

Какие красивые, первый раз таких вижу, у нас зимой серенькие. И надо же, как природа наградила таким свойством! Наталия Черкунова

Ранее на Piter.tv: выставка "Город собак" в Петербурге собрала более 2 тыс. питомцев.

Фото: Piter.tv