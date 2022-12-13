Ленинградский зоопарк показал видео с белкой, висящей головой вниз

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали видео с висящей вверх ногами белкой. Ролик опубликовали в группе зверинца в соцсети "ВКонтакте".
У белок превоста есть суперспособность – висеть вниз головой на задних лапках. Пробовали так же? Наверняка удобно, ведь одновременно можно чем-то лакомиться или приводить себя в порядок.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Многие пользователи не знали о такой сверхспособности зверька. Они очень удивились.
Ради них в зоопарк хожу! Такие клёвые.
Оксана Галич, комментатор
Какие красивые, первый раз таких вижу, у нас зимой серенькие. И надо же, как природа наградила таким свойством!
Наталия Черкунова
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Фото: Piter.tv
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