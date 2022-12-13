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Выставка "Город собак" в Петербурге собрала более 2 тыс. питомцев
Сегодня, 15:54
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Выставка "Город собак" в Петербурге собрала более 2 тыс. питомцев

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На мероприятии представлено не менее 400 пород.

В Северной столице проходит выставка "Город собак. Зима 2023". Под одной крышей одновременно собрались более 2 тыс. питомцев и их хозяева. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На выставке представлено не менее 400 разных пород четвероногих – в том числе, такса, овчарка, английский сеттер, венгерская выжла. Организаторы собрали как бывалых конкурсантов, так и новичков. 

Как отметил директор мероприятия Виктор Ткаченко, целью выставки стало развитие культуры разведения и содержания домашних животных на всём Северо-Западе. В рамках "Города собак" также проходит выставка приютов, на которой бездомные животные могут обрести дом. 

Ранее мы сообщили о том, что в "Манеже" продлили часы работы, чтобы горожане смогли увидеть выставку "Первая позиция. Русский балет".

Фото: Pxhere

Теги: выставка собак, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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