В "Манеже" продлили часы работы, чтобы горожане смогли увидеть выставку "Первая позиция. Русский балет"

Посетителям напомнили, что на входе в здание могут быть очереди. Поэтому горожан попросили выделять побольше времени на культурную прогулку.

В пространстве Центрального выставочного зала "Манеж" 22 февраля открылась выставка "Первая позиция. Русский балет". Проект посвящен истории создания и развития балетного танца в России. Зритель отправляется в путешествие по миру балета: от первой постановки до современного искусства. Руководство центра решило продлить часы работы, чтобы горожане, которые работают до 18 часов вечера, могли увидеть проект.

Друзья, напоминаем, что теперь по выходным и праздникам Манеж, книжный магазин и кафе GARÇON работают с 11:00 до 21:00. Вход на экспозицию заканчивается за 1,5 часа до закрытия выставочного пространства. Посещение выставки осуществляется по сеансам. Возрастное ограничение 6+. Пресс-служба "Манежа"

Посетителям напомнили, что на входе в здание могут быть очереди. Поэтому горожан попросили выделять побольше времени на культурную прогулку.

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Фото: Piter.tv