Рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло убийство с поджогом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
По информации источника, ночью 1 июля загорелась квартира в доме по улице Жукова в поселке имени Морозова. После тушения пожара в жилище обнаружили тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Погиб мужчина от колото-резаной раны.
По подозрению задержали находившихся в состоянии опьянения 41-летнюю женщину и ее ровесника-возлюбленного. Как выяснило следствие, во время распития алкоголя злоумышленник приревновал к ней погибшего и ударил его ножом, а потом поджег квартиру.
Возбуждено уголовное дело, женщину отпустили. Ранее подозреваемого судили за хулиганство, кражу и покушение на грабеж.
Ранее мы рассказывали о том, что приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино.
Фото: Piter.TV
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