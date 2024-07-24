Рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова

Погиб мужчина от колото-резаной раны.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло убийство с поджогом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По информации источника, ночью 1 июля загорелась квартира в доме по улице Жукова в поселке имени Морозова. После тушения пожара в жилище обнаружили тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Погиб мужчина от колото-резаной раны.

По подозрению задержали находившихся в состоянии опьянения 41-летнюю женщину и ее ровесника-возлюбленного. Как выяснило следствие, во время распития алкоголя злоумышленник приревновал к ней погибшего и ударил его ножом, а потом поджег квартиру.

Возбуждено уголовное дело, женщину отпустили. Ранее подозреваемого судили за хулиганство, кражу и покушение на грабеж.

Ранее мы рассказывали о том, что приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино.

Фото: Piter.TV