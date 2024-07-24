  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова
Сегодня, 8:23
186
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова

0 0

Погиб мужчина от колото-резаной раны.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло убийство с поджогом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По информации источника, ночью 1 июля загорелась квартира в доме по улице Жукова в поселке имени Морозова. После тушения пожара в жилище обнаружили тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Погиб мужчина от колото-резаной раны. 

По подозрению задержали находившихся в состоянии опьянения 41-летнюю женщину и ее ровесника-возлюбленного. Как выяснило следствие, во время распития алкоголя злоумышленник приревновал к ней погибшего и ударил его ножом, а потом поджег квартиру. 

Возбуждено уголовное дело, женщину отпустили. Ранее подозреваемого судили за хулиганство, кражу и покушение на грабеж. 

Ранее мы рассказывали о том, что приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поселок имени морозова, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии