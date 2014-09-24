Приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Мужчину из Приморья подозревают в убийстве жены в Колпино. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне в полицию позвонила 63-летняя уроженка Владивостока. В квартире на улице Севастьянова находились ее нетрезвый 44-летний сын, супруга и их общий ребенок. Мальчик указал, что мама скончалась. На диване обнаружили тело 40-летней женщины с колото-резаными ранениями головы, синяками рук и ног.

По подозрению задержали мужа погибшей, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В 2021 году злоумышленника судили за наркотики.

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Фото: Piter.TV