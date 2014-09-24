  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино
Сегодня, 8:40
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино

0 0

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Мужчину из Приморья подозревают в убийстве жены в Колпино. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне в полицию позвонила 63-летняя уроженка Владивостока. В квартире на улице Севастьянова находились ее нетрезвый 44-летний сын, супруга и их общий ребенок. Мальчик указал, что мама скончалась. На диване обнаружили тело 40-летней женщины с колото-резаными ранениями головы, синяками рук и ног. 

По подозрению задержали мужа погибшей, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В 2021 году злоумышленника судили за наркотики. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил ножом нового знакомого на Лиговском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии