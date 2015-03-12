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Петербуржец ударил ножом нового знакомого на Лиговском проспекте

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Пострадавшего увезли в больницу с телесными повреждениями.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Днем 29 июня злоумышленник, в ходе распития алкоголя с новым знакомым на Лиговском проспекте, из-за финансовых разногласий нанес ему удар ножом в область груди. Пострадавшего увезли в больницу с телесными повреждениями. 

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны мужчина и женщина, напавшие с ножом и молотком на подростка на Муринской дороге. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: лиговский проспект, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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