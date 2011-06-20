Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью великого хореографа Григоровича

Артист родился в Ленинграде в 1927 году.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР и великого хореографа Юрия Григоровича в возрасте 98 лет. Об этом 19 мая сообщили в Смольном.

Юрий Григорович являлся символом высочайших достижений советского и российского балета. В балетах, которые он создал, воспеваются вечные ценности любви, чести, долга и преданности родине.

Артист родился в Ленинграде в 1927 году и был воспитан петербургской-ленинградской школой балета. Балеты "Каменный цветок" и "Легенда о любви", поставленные в Мариинском театре, стали новым словом в искусстве. Кроме того, мировую сцену завоевали балеты автора "Спартак", "Щелкунчик", "Иван Грозный" и другие.

Юрий Григорович был глубоко предан России, и его заслуги были оценены самыми высокими званиями и наградами. Он бесконечно любил родной город, называл себя петербуржцем. Светлую память о великом мастере балета всегда будет хранить Россия. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что погиб актер петербургского театра и кино Алексей Кабанов.

Фото: сайт Кремля