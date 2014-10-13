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Балет "Дон Кихот"
Сегодня, 19:00
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Балет "Дон Кихот"

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Балет покажут 21 июля в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

"Дон Кихот" был создан в Театре балета имени Леонида Якобсона к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Спектакль вошел в российскую и международную гастрольную программу фестиваля "Золотая маска". 

Датчанин Йохан Кобборг, постановщик, представил свежий подход к вечной классике. Он не отказался от старинных хореографических сокровищ, однако соединил их так, чтобы каждый зритель почувствовал себя своим на празднике танца. 

Фото: пресс-служба Театра балета имени Леонида Якобсона 

Теги: балет, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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