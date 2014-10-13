Балет "Дон Кихот"

Балет покажут 21 июля в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

"Дон Кихот" был создан в Театре балета имени Леонида Якобсона к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Спектакль вошел в российскую и международную гастрольную программу фестиваля "Золотая маска".

Датчанин Йохан Кобборг, постановщик, представил свежий подход к вечной классике. Он не отказался от старинных хореографических сокровищ, однако соединил их так, чтобы каждый зритель почувствовал себя своим на празднике танца.

Фото: пресс-служба Театра балета имени Леонида Якобсона