В "Севкабель Порту" в честь дня рождения режиссера Балабанова пройдут творческие встречи и экскурсии

Ценителям творчества режиссера предлагают побывать на экскурсиях, которые организовали близкие и друзья Балабанова.

Сегодня, 25 февраля, режиссеру Алексею Балабанову могло бы исполниться 64 года. В знаменательный день в "Севкабель Порту" подготовили особую программу для ценителей творчества режиссера. На интерактивной выставке, посвященной жизни автора фильмов "Брат" и "Брат-2", проведут творческие встречи и экскурсии. Об этом сообщили в группе общественного пространства.

Сегодня в честь дня рождения запланирована серия встреч и экскурсий по экспозиции. В 12:00 продюсер, соавтор и друг Алексея Балабанова Сергей Сельянов расскажет о личных и творческих отношениях с режиссером и ответит на вопросы зрителей. Пресс-служба комитета по культуре

Добавим, что на встречу приедет вдова режиссера – Надежда Васильева. Мероприятие проведет главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов. Билеты на мероприятие не нужны.



На Васильевском острове в 12 часов начнется прогулка-экскурсия "Балабанов на Васильевском острове". Посетителей будет сопровождать консультант выставки Аглая Чечот. Продолжительность — 3 часа. Место встречи — вход в Церковь Трех Святителей на 6-й линии В. О. Посещение выставки в стоимость экскурсии не входит.



В 14:00 запланирована экскурсия по выставке с оператором и другом Балабанова Сергеем Астаховым. Он поделится с посетителями выставка "Балабанов" воспоминаниями со съемок.

Гид будет ждать группу на 2-м этаже Цеха около входа на выставку "Балабанов".



В 16:00 стартует экскурсия с друзьями Балабанова, музыкантами Настей Полевой и Егором Белкиным



Добавим, что стоимость билетов на экскурсии составляет 1000 рублей.

Ранее на Piter.tv: в Таврическом саду 25 февраля отметят Масленицу.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port