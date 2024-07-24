Трамп не допускает возможности отсрочки вступления в силу торговых пошлин

Глава США считает, что страны "избаловались".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп предупредил, что не рассматривает возможность очередной отсрочки в вопросе вступления в силу торговых пошлин. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, общаясь со СМИ на борту самолета. Корреспонденты задали политику вопрос о том, намерен ли он снова переносить крайний срок по вступлению в законную силу пошлин. Речь идет о 9 июля. Глава государства полагает, что Вашингтон не успеет заключить к указанной дате заключить торговое соглашение с Токио. По его словам, Япония, как и другие страны мира, избаловались, пока "обворовывали США на протяжении 30-40 лет", поэтому сейчас с ними очень сложно договориться.

Я не думаю о паузе. Я напишу письма множеству стран. Кажется, вы только сейчас начинаете понимать процесс... Я напишу им письмо, в котором скажу, что мы вам очень благодарны, но вы не можете сделать то, что нужно нам, а значит, вы будете платить 30%, 35% - столько, сколько установим мы. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере десяти процентов вступили в законную силу еще пятого апреля, а индивидуальные - с 9 апреля. Дополнительно американская администрация с 3 апреля ввела таможенные пошлины в размере 25 процентов на все импортируемые в страну автомобили. Пр э том 9 апреля Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении тех стран, которые проявили готовность к переговорам с Вашингтоном по вопросу. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере десяти процентов.

Политолог заявил, что Трамп и Маск могли разыграть спектакль с конфликтом.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX