Захарова сравнила саммиты НАТО и ЕС с мультиком "Три поросенка"

В МИД России оценили поддержку НАТо и ЕС террористическому режиму на Украине.

В Москве сравнили саммиты НАТО и Европейского с мультиком "Три поросенка". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, что у главных героев истории "уже всё сдуло, а они всё за дверь прячутся". В МИД РФ добавили, что заявления от стран коллективного Брюсселя и Североатлантического военного альянса о мирном урегулировании регионального конфликта на Украины - лишь слова, а их позиция заключается в поставках вооружений для террористического режима, убивающего мирных граждан, включая женщин и детей. При этом, по словам Захаровой, НАТО и НС разрушили украинскую государственность и политически создали в этой стране режим.

В мультике волк дул, а в случае с Западом уже никто не дует — они сами поставили перед собой дверь, спрятались за нее и думают, что где-то опасно, а у них безопасно... Если они наносят удары по машинам скорой помощи, МЧС, если главным объектом их атак становится социально-гражданская инфраструктура – о чем говорить? Это очевидно террористический почерк.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik