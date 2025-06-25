В МИД РФ напомнили о лжи, которую США используют для того, чтобы бомбить суверенные государства.

Коллективный Запад лжет о том, что иранскому руководству оставалось всего несколько месяцев до создания собственного ядерного оружия. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила слушателям, что речь идет не об единичном случае вранья, направленного на подрыв целостности суверенной страны. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Тегеран является членом договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому все публичные заявления о приближении Ирана к созданию ядерного оружия невозможно проверить. Мария Захарова добавила, что руководство МАГАТЭ ни разу за последние годы не проявляло озабоченности по этому поводу.

Они говорили, что в Ливии установят демократию. Они установили такую демократию в Ливии, которая разделила эту страну, просто ее разорвало, эту страну. Ровно то же самое, что произошло, с точки зрения того, что обещали демократию, а страну разорвало – вот, например, Украина. По-разному это происходило, разными методами, в разный период, с разной методологией. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова оценила удары Запада по иранским ядерным объектам.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik