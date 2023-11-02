Захарова оценила удары Запада по иранским ядерным объектам

В министерстве по иностранным делам России уверены, что такого мир еще не переживал.

Западные СМИ совершили чудовищное преступление, когда умолчали об ударах по ядерным объектам в Иране. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила аудитории, что сам факт того, что Запад бомбит суверенные государства – сейчас для многих является абсолютной нормой поведения. Однако в случае с Ближним Востоком есть отклонение, касающееся того, что американские Вооруженные силы начали атаковать ядерные объекты гражданского назначения, находящиеся под контролем у МАГАТЭ. Речь идет о том, что Международное агентство по атомной энергии ранее дало гарантии мирного характера указанных объектов и гарантировало странам планеты , что там всё происходит под их контролем.

И вот при всех словах, что удары были точечными, что удары наносились с предельной аккуратностью, мне кажется, что западные СМИ совершают или совершили чудовищное профессиональное преступление, уведя в сторону разговор от главного – от того, что это, наверное, впервые в жизни наносятся ракетные удары по непосредственно местам нахождения, складирования разработки ядерных материалов в рамках мирной программы под контролем МАГАТЭ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что подобного планета еще не переживала. Она напомнила, что ранее мир пережил бомбардировку мирных городов ядерным оружием, а также техногенные катастрофы, которые наносили серьезный урон и ущерб ядерным объектам гражданского назначения. В МИД РФ пояснили, что можно в связи с этими событиями вспомнить о трагедиях в Чернобыле и Фукусиме. Чиновница заметила, что мир также пережил использование вооружений с радиационным компонентом, когда "обедненный уран использовался против гражданского населения.

"Людей посмотреть, себя показать". Захарова – о том, зачем нужен ПМЭФ.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik