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Балет "Лебединое озеро"
Сегодня, 18:00
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Балет "Лебединое озеро"

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Балет "Лебединое озеро" представят 22 июня в Александринском театре. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

"Лебединое озеро" – одно из самых известных и признанных произведений балетного искусства. В основе сюжета заложена трогательная история любви принца Зигфрида и Одетты, девушки, заколдованной в лебедя злым волшебником. Героям предстоит преодолеть множество испытаний на пути к освобождению и настоящему чувству. 

Постановка Театра балета имени Леонида Якобсона создана в 2015 году с соблюдением классических канонов. Над оформлением работал народный художник России Вячеслав Окунев. 

Фото: yacobsonballet.ru 

Теги: балет, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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