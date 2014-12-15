Балет "Лебединое озеро" представят 22 июня в Александринском театре. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

"Лебединое озеро" – одно из самых известных и признанных произведений балетного искусства. В основе сюжета заложена трогательная история любви принца Зигфрида и Одетты, девушки, заколдованной в лебедя злым волшебником. Героям предстоит преодолеть множество испытаний на пути к освобождению и настоящему чувству.

Постановка Театра балета имени Леонида Якобсона создана в 2015 году с соблюдением классических канонов. Над оформлением работал народный художник России Вячеслав Окунев.

Фото: yacobsonballet.ru