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Подросток угрожал пистолетом врачу на Новоизмайловском проспекте
Сегодня, 8:32
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Подросток угрожал пистолетом врачу на Новоизмайловском проспекте

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", ранним утром 1 июля врач-терапевт одной из частных клиник города, мужчина 36 лет, обратился с просьбой соблюдать тишину к группе молодых людей, находившихся возле заведения быстрого питания "Шаверма" на Новоизмайловском проспекте, дом №34.  Реакция одного из подростков оказалась агрессивной: юноша продемонстрировал оружие и начал угрожать медику.

Сотрудниками правоохранительных органов были изучены видеозаписи камер наблюдения. Спустя сутки, в тот же период позднего вечера, неподалеку от дома №147 корпус 3 по Ленинскому проспекту, сотрудники задержали подозреваемого подростка, которому исполнилось 15 лет. Молодой человек нигде официально не трудоустроен и не получает образование.

Учитывая выявленные признаки психического расстройства, несовершеннолетний был помещён в специализированный центр реабилитации имени академика Мнухина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что шестиклассник подстрелил прохожую из окна в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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