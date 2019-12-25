Шестиклассник подстрелил прохожую из окна в Петербурге

В ходе расследования полицейские изъяли у школьника оружие — пневматическую винтовку марки Striker.

В понедельник, 30 июня, примерно в 19:30, женщина пенсионного возраста обратилась в экстренную службу по номеру 112 с заявлением о нападении. Как передает "Оперативное прикрытие", она рассказала, что в районе пересечения Рыбацкого и Шлиссельбургского проспектов несовершеннолетний юноша произвёл выстрел из окна дома прямо в её ногу.

Пострадавшая незамедлительно получила медицинскую помощь в травматологическом пункте, где врачи зафиксировали незначительное повреждение мягких тканей правой ноги.

Правоохранительные органы оперативно провели расследование и вскоре выявили виновника происшествия — 13-летнего школьника шестого класса, проживающего неподалёку от места инцидента на Шлиссельбургском проспекте. Установлено, что именно он выпустил пульку из пневматического оружия, направленного в сторону женщины. В ходе расследования полицейские изъяли у школьника оружие — пневматическую винтовку марки Striker.

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Фото: Piter.TV