Кражу наручных часов раскрыли в Пулково

Гражданину избрана процессуальная мера пресечения в форме обязательства являться по повесткам следствия.

В транспортную полицию Санкт-Петербурга обратилась 26-летняя горожанка с заявлением о потере своих наручных часов. Инцидент произошёл на территории аэровокзального комплекса Пулково во время спуска пассажирки по эскалатору.

Проведённая проверка места происшествия не дала положительных результатов: потерянный аксессуар найден не был, равно как и записей о нём в бюро находок.

Расследованием занялась служба транспортной полиции, которой вскоре удалось установить личность подозреваемого. Установлено, что преступление совершил 41-летний приезжий из ближайшего зарубежья. Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда владелица часов случайно оставила их на ступеньке эскалатора. Убедившись, что поблизости никого нет, он завладел чужим имуществом.

Благодаря быстрым действиям сотрудников транспортной полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Во время обыска у него были найдены и изъяты украденные часы. Вскоре утраченная вещь будет возвращена законной хозяйке.

Сейчас следственной частью ЛО МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье достигает двух лет тюремного заключения. Гражданину избрана процессуальная мера пресечения в форме обязательства являться по повесткам следствия.

Ранее мы сообщили о том, что в Волхове задержаны двое подозреваемых в краже микроволновки и продуктов.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО