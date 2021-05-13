В Волхове задержаны двое подозреваемых в краже микроволновки и продуктов

С собой они унесли также электроинструменты и телевизор.

Сотрудники полиции Волховского района задержали двух мужчин, подозреваемых в краже имущества с дачного участка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 июня 2025 года в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные проникли в одноэтажный дачный дом во Втором квартале микрорайона Пороги, взломав дверь и выбив окно. По предварительным данным, злоумышленники похитили телевизор, микроволновую печь, продукты питания и электроинструменты на общую сумму 35 тысяч рублей.

Уже через 20 минут после обращения потерпевшей, в 22:15, полицейские задержали первого подозреваемого — 23-летнего мужчину. На следующий день, 27 июня, был задержан его предполагаемый сообщник — 27-летний житель Волхова.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Оба задержанных находятся под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее Piter.TV сообщал, что двое петербуржцев выстрелили сигнальной ракетой во время "Алых парусов".

Фото: Piter.TV