Двое петербуржцев выстрелили сигнальной ракетой во время "Алых парусов"

В ночь праздника выпускников двое молодых людей устроили опасный инцидент у Исаакиевского собора. Как сообщает "Фонтанка", 20-летний петербуржец и его 18-летний друг произвели выстрел сигнальной ракетой в купол храма.
По данным правоохранительных органов, сигнальный пистолет "Пионер" был куплен в интернете за 7 тысяч рублей. Полиция изъяла оружие и 13 сигнальных патронов. Очевидцы происшествия сразу вызвали наряд и помогли задержать нарушителей.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Инцидент произошёл в разгар массовых гуляний, когда центр города был заполнен выпускниками и гостями праздника.
Ранее Piter.TV сообщал, что шестилетняя девочка упала с лестничной площадки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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