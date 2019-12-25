Двое петербуржцев выстрелили сигнальной ракетой во время "Алых парусов"

Они целились в Исаакиевский собор.

В ночь праздника выпускников двое молодых людей устроили опасный инцидент у Исаакиевского собора. Как сообщает "Фонтанка", 20-летний петербуржец и его 18-летний друг произвели выстрел сигнальной ракетой в купол храма.

По данным правоохранительных органов, сигнальный пистолет "Пионер" был куплен в интернете за 7 тысяч рублей. Полиция изъяла оружие и 13 сигнальных патронов. Очевидцы происшествия сразу вызвали наряд и помогли задержать нарушителей.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Инцидент произошёл в разгар массовых гуляний, когда центр города был заполнен выпускниками и гостями праздника.

Ранее Piter.TV сообщал, что шестилетняя девочка упала с лестничной площадки в Петербурге.

Фото: Piter.TV