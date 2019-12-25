Politico: Британия и ФРГ подпишут договор с положением о взаимной обороне

Документ может быть подписан 17 июля.

Лондон и Берлин готовы подписать друг с другом широкомасштабный договор, включающий в себя пункт о взаимопомощи в случае появления стратегической внешней угрозы. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Politico со ссылкой на собственные источники. Согласно экспертам, текст документа готовился по результатам 18 переговорных раундов, сейчас он "близок к завершению". Ожидается, что британские и немецкие представители подпишут соглашение 17 июля. Одним из ключевых пунктов касается военного партнерства в соответствии с двусторонним "соглашением Тринити-хаус" в этой сфере, подписанном в октябре 2024 года

Авторы материала сообщают, что соглашение Тринити-хаус" предусматривает из себя проведение международными союзниками совместных военных учений на восточном фланге НАТО, а также совместное производство беспилотников и обеспечение защиты подводной инфраструктуры в акватории Северного моря. Следующим пунктом договора является периодическое размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ на территории авиабазы Лоссимут, расположенной ы северо-восточной части Шотландии. В Соединенном Королевстве также откроется завод по производству стволов артиллерийских орудий немецкого оружейного концерна Rheinmetall.

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