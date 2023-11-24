Politico: Словакия требует уступок от ЕС для отказа от импорта газа из России

Представители ЕК посетят Братиславу для решения возникших сложностей.

Словакия добивается от Европейской комиссии ряда исключений из регионального плана по отказу от импорта российского газа. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Politico со ссылкой на местного дипломата из Европейского союза. Известно, что при этом страна блокирует принятие очередного санкционного пакета в отношении Москвы. Источник СМИ перечислил читателям три ключевых требования властей из Братиславы. Речь идет о гарантиях того, что словацким компаниям не придется сталкиваться с судебными разбирательствами за разрыв сотрудничества с российскими компаниями, а также о компенсации транзитных сборов и гарантиях того, что план по отказу от газа из России не будет принят без полного одобрения Словакии.

По странам-членам ЕС Словакия распространила письмо, в котором уточнила, что страна не поддержит план коллективного Брюсселя в его текущем виде. В тексте отмечается, что представители ЕК посетят 3 июля республику с рабочим визитом для переговоров по этим проблемам. В Еврокомиссии пока что не уточнили, кто именно отправится с визитом в Братиславу, однако в документе обозначено, что встреча состоится на "высоком уровне". Напомним, что предыдущие переговоры проводились на "техническом уровне", то есть с участием дипломатов среднего звена. В Словакии надеются, что ЕС станет больше прислушиваться к требованиям Братиславы после встречи председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром республики Робертом Фицо.

Ранее, в пятницу 20 июня, саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. По информации от дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного набора запретов и рестрикций в адрес Кремля заблокировала именно Словакия.

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Фото: pxhere.com