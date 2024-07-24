В доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери

Огонь жильцы потушили самостоятельно.

В Выборгском районе Петербурга неизвестные совершили поджог. Ущерб в настоящее время устанавливается.

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 1 июля пожар случился в доме на углу проспекта Энгельса и улицы Асафьева. Горела дверь в общем коридоре, огонь жильцы потушили самостоятельно.

С места изъяли фрагмент обгоревшей обивки, а также легковоспламеняющуюся жидкость. Записи с камер наблюдения просматриваются. Злоумышленников разыскивают.

Ранее на Piter.TV: рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова.

Фото: Piter.TV