В доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери

В Выборгском районе Петербурга неизвестные совершили поджог. Ущерб в настоящее время устанавливается.
По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 1 июля пожар случился в доме на углу проспекта Энгельса и улицы Асафьева. Горела дверь в общем коридоре, огонь жильцы потушили самостоятельно.
С места изъяли фрагмент обгоревшей обивки, а также легковоспламеняющуюся жидкость. Записи с камер наблюдения просматриваются. Злоумышленников разыскивают.
Ранее на Piter.TV: рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова.
Фото: Piter.TV
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