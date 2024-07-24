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В доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери
Сегодня, 8:54
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В доме на севере Петербурга неизвестные совершили поджог двери

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Огонь жильцы потушили самостоятельно.

В Выборгском районе Петербурга неизвестные совершили поджог. Ущерб в настоящее время устанавливается. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 1 июля пожар случился в доме на углу проспекта Энгельса и улицы Асафьева. Горела дверь в общем коридоре, огонь жильцы потушили самостоятельно. 

С места изъяли фрагмент обгоревшей обивки, а также легковоспламеняющуюся жидкость. Записи с камер наблюдения просматриваются. Злоумышленников разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: рецидивиста подозревают в убийстве знакомого из ревности и поджоге в поселке имени Морозова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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