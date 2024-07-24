Обманом клиентов турфирмы в Петербурге заинтересовались в СК РФ

Организация погашала долги за счет новых продаж.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации об обмане клиентов туристической фирмы в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 2 июля.

Обманутые горожане заявили в эфире программы федерального канала о том, что, предположительно, компания, действуя по принципу финансовой пирамиды, не выполнила обязанности по организации оплаченных ими туров. Организация погашала долги за счет новых продаж.

Следователи Северной столицы по данному факту начали проверку по ст. 159 УК РФ.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Парастаевой М. Г. доложить о ходе процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ