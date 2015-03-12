Перед судом в Петербурге предстанет "гадалка" из Ленобласти

Ситуация в семье жертвы мошенничества не улучшилась.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Ленобласти. Ей вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 30 июня.

Обвиняемая под предлогом проведения магических ритуалов вытянула у потерпевшей в период с апреля по июнь 2021 года более 765 тыс. рублей. Часть средств нужна была для оплаты сверхъестественных способностей, оставшееся – для свечей, оберегов, распечатки фотографий, алкоголя и конфет. Ситуация в семье жертвы мошенничества не улучшилась, а "гадалка" отказалась возвращать средства и удалила переписку.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: мошенники выманили у пенсионерки слитки золота и почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV