Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением

Как отметили в комитете по культуре, предыдущая система содержания зоопарка как казённого учреждения не оправдала себя.

Ленинградский зоопарк переквалифицируют из казённого учреждения в бюджетное. Об этом рассказал председатель комитета по культуре Северной столицы Федор Болтин в интервью "КП-Петербург".

Изменения проведены для того, чтобы зверинец в дальнейшем было проще содержать. В частности, планируется организовать продажу билетов по "Пушкинской карте".

Болтин подчеркнул, что предыдущая модель содержания учреждения не оправдала себя, так как зоопарк был вынужден тратить все заработанные деньги на самообеспечение. Кроме того, за последняя время была проведена большая работа про привлечению к работе в зоопарке квалифицированных специалистов. Руководство предложило работу бывшим сотрудникам, работавшим в учреждении долгие годы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам предложили выбрать имена для новорождённых капибар.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Оксана Готчиева)