Петербуржцам предложили выбрать имена для новорождённых капибар

Победителей объявят 23 марта, каждому достанется по 2 билета в зоопарк.

В Ленинградском зоопарке сегодня исполнился месяц малышам-капибарятам. Петербуржцы могут принять участие в онлайн-конкурсе на имена для новорождённых.

У капибар Ермака и Кайсы 13 февраля родились два мальчика и одна девочка. При рождении каждый весил около 1,2 кг, а спустя месяц они уже весят по 3 кг. С четвёртого дня жизни крохи стали пробовать взрослый прикорм. Семейству предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Малышам особенно нравится лакомиться сочными фруктами. Однако основой их рациона до 3-4 месяцев – молоко матери.

Петербуржцы в комментариях в группе Ленинградского зоопарка до 20 марта могут оставить варианты имён для малышей и получить бесплатные билеты. Победителей объявят 23 марта, каждому достанется по 2 билета в зоопарк.

Ранее у петербуржцев появилась возможность приобрести онлайн-билеты в Ленинградский зоопарк.

Видео: Ленинградский зоопарк