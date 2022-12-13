  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:06
115
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам предложили выбрать имена для новорождённых капибар

0 0

Победителей объявят 23 марта, каждому достанется по 2 билета в зоопарк.

В Ленинградском зоопарке сегодня исполнился месяц  малышам-капибарятам. Петербуржцы могут принять участие в онлайн-конкурсе на имена для новорождённых.

У капибар Ермака и Кайсы 13 февраля родились два мальчика и одна девочка. При рождении каждый весил около 1,2 кг, а спустя месяц они уже весят по 3 кг. С четвёртого дня жизни крохи стали пробовать взрослый прикорм. Семейству предлагают фрукты, каши, овощи, веники и сено. Малышам особенно нравится лакомиться сочными фруктами. Однако основой их рациона до 3-4 месяцев – молоко матери.

Петербуржцы в комментариях в группе Ленинградского зоопарка до 20 марта могут оставить варианты имён для малышей и получить бесплатные билеты. Победителей объявят 23 марта, каждому достанется по 2 билета в зоопарк.

Ранее у петербуржцев появилась возможность приобрести онлайн-билеты в Ленинградский зоопарк.

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: имена, капибары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии