Самыми популярными именами для младенцев в Ленобласти стали София и Михаил

Вторую и третью строчки рейтинга заняли Александр и Артем, а также Анна и Ева.

В администрации Ленобласти рассказали 3 января, какие имена для новорожденных оказались самыми популярными в прошлом году. Список возглавили София и Михаил.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли Александр и Артем, а также Анна и Ева. В топ-10 вошли и Иван, Тимофей, Максим, Матвей, Роман, Лев, Дмитрий, Василиса, Варвара, Мария, Виктория, Алиса и Александра. О самых редких именах сообщат в ближайшее время.

Ранее на Piter.TV: первым ребенком, родившимся в 2026 году в Петербурге, стал мальчик. Вес новорожденного составляет 2920 граммов, рост – 51 сантиметр. Маму поздравили врачи и медицинский персонал.

Фото: pxhere