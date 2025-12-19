Первым ребенком, родившимся в 2026 году в Петербурге, стал мальчик

Буквально спустя мгновение, в первые секунды нового года, двое малышей появились на свет в другом медицинском учреждении — Родильном доме №10.

Родильные дома в Петербурге продолжают непрерывную работу в праздники. Как собобщает пресс-служба Смольного, первым ребенком, появившимся на свет в 2026 году, стал мальчик, родившийся ровно в 00:02 в стенах Родильного дома №9, расположенного на ул. Орджоникидзе, 47. Вес новорожденного составляет 2920 г, рост — 51 см. Первой поздравлять мать ребенка, сотрудницу учебного заведения, пришли врачи и медицинский персонал учреждения.

Буквально спустя мгновение, в первые секунды нового года, двое малышей появились на свет в другом медицинском учреждении — Родильном доме №10.

Отметив рождение новорожденных, губернатор Петербурга Александр Беглов выразил огромную радость и приветствовал младенцев, родившихся в такой символичный момент. Беглов отдельно поблагодарил врачей и сотрудников родильных домов, которые самоотверженно исполняли свои профессиональные обязанности в ночное время.

Ранее мы сообщили о том, что молодожены стали донорами в день свадьбы в Петербурге.

Фото: Pxhere