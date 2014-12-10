Молодожены стали донорами в день свадьбы в Петербурге

Иван и Диляра встретились семь лет назад в Абхазии, работая волонтерами.

В Петербурге возникла традиция: первую совместную поездку после официальной церемонии бракосочетания молодые супруги решили посвятить благородному делу – сдаче крови. Ранним утром, прямо после росписи во Дворце бракосочетания на Фурштатской улице, молодая семья – Иван и Диляра Ноздрины – направились на Городскую станцию переливания крови, пишет "Петербургский дневник".

Их инициативу поддержали известные городские деятели: заместитель председателя городского Комитета здравоохранения Алексей Терешин, заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин, главный врач станции Татьяна Засухина и символ праздника – Дед Мороз.

Иван и Диляра встретились семь лет назад в Абхазии, работая волонтерами. Иван занимался фотоделом, а Диляра выполняла роль администратора отеля. Их знакомство вскоре переросло в любовь, но они долго откладывали важное решение о браке.

Молодые люди прибыли из разных регионов России: Иван вырос в Иркутской области, а Диляра родилась в Башкортостане. Сейчас оба живут и работают в Санкт-Петербурге, считая его лучшим городом планеты.

Оба супруга являются активными донорами крови. Иван обладает большим стажем – это уже его 57-я процедура сдачи крови. Диляра только недавно сделала первый шаг в этом направлении – это ее второе посещение станции.

Решение стать донором пришло к Ивану в молодости: однажды услышанная телевизионная реклама глубоко тронула его сердце. Теперь он мечтает превратить сдачу крови в семейную традицию, надеясь привлечь и супругу.

Диляра мечтала присоединиться к донорству долгое время, но помешали вопросы со здоровьем. Лишь в этом году, получив разрешение врача, она смогла реализовать свое стремление.

Пара уверена, что Городская станция переливания должна стать местом притяжения для людей, способствующим новым знакомствам и созданию семей. Они убеждены, что правильное окружение способно формировать характер и находить настоящих друзей и единомышленников.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Гальперин)