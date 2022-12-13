У петербуржцев появилась возможность приобрести онлайн-билеты в Ленинградский зоопарк

Сейчас покупка онлайн-билетов возможна для 5 категорий посетителей.

Билеты в Ленинградский зоопарк теперь можно купить не только в кассе, но и онлайн. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Сейчас покупка онлайн-билетов возможна для 5 категорий посетителей: взрослый, студент, пенсионер, ребёнок 7-18 лет и младше 7 лет. Также билет приобретается на конкретную дату.





После покупки билета льготной категории в онлайн-формате, необходимо предъявить подтверждающие документы контролёру при входе в зоопарк.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке посетители смогут увидеть карликовых игрунок.

Фото: Piter.tv