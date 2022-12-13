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У петербуржцев появилась возможность приобрести онлайн-билеты в Ленинградский зоопарк
Сегодня, 16:48
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У петербуржцев появилась возможность приобрести онлайн-билеты в Ленинградский зоопарк

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Сейчас покупка онлайн-билетов возможна для 5 категорий посетителей.

Билеты в Ленинградский зоопарк теперь можно купить не только в кассе, но и онлайн. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Сейчас покупка онлайн-билетов возможна для 5 категорий посетителей: взрослый, студент, пенсионер, ребёнок 7-18 лет и младше 7 лет. Также билет приобретается на конкретную дату.



После покупки билета льготной категории в онлайн-формате, необходимо предъявить подтверждающие документы контролёру при входе в зоопарк.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке посетители смогут увидеть карликовых игрунок.

Фото: Piter.tv

Теги: билеты, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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