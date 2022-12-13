В Ленинградском зоопарке посетители смогут увидеть карликовых игрунок

До этого они долгое время обитали во внутренних помещениях зоопарка и на публику не выставлялись.

На этой неделе в павильоне "Приматы" Ленинградского зоопарка на экспозицию высадили семейство карликовых игрунок: маму Лили и её детёнышей – самку Полумну и самца Сириуса.

Да, эти крохи названы в честь персонажей "Гарри Поттера". Разве бывают обезьянки размером ещё меньше, чем обыкновенные игрунки? Бывают! Карликовые игрунки – самые маленькие обезьяны в мире. сотрудники Ленинградского зоопарка

Семилетняя Лили весит 166 грамм, двухгодовалая Полумна – 142, годовалый Сириус – 137.

Карликовые игрунки только начинают привыкать к своему новому просторному жилищу, до этого они долгое время обитали во внутренних помещениях зоопарка и на публику не выставлялись. Посетителей просят проявить деликатность и не шуметь у их вольера.

Ранее петербуржцев попросили принести бочки и канистры для медведицы Хаарчааны.

Видео: Ленинградский зоопарк