В Ленинградском зоопарке посетители смогут увидеть карликовых игрунок

На этой неделе в павильоне "Приматы" Ленинградского зоопарка на экспозицию высадили семейство карликовых игрунок: маму Лили и её детёнышей – самку Полумну и самца Сириуса.
Да, эти крохи названы в честь персонажей "Гарри Поттера". Разве бывают обезьянки размером ещё меньше, чем обыкновенные игрунки? Бывают! Карликовые игрунки – самые маленькие обезьяны в мире.
сотрудники Ленинградского зоопарка
Семилетняя Лили весит 166 грамм, двухгодовалая Полумна – 142, годовалый Сириус – 137.
Карликовые игрунки только начинают привыкать к своему новому просторному жилищу, до этого они долгое время обитали во внутренних помещениях зоопарка и на публику не выставлялись. Посетителей просят проявить деликатность и не шуметь у их вольера.
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Видео: Ленинградский зоопарк
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