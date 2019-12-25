Двух человек в Петербурге госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора в "Максе".
Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование: им предстоит выяснить, с кем контактировали предполагаемые заболевшие. В ведомстве также выдали предписание на проведение дезинфекции и уточнили, что ситуация остаётся на контроле.
Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез.
Фото: Piter.TV
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