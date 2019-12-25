Двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян в Петербурге.

Двух человек в Петербурге госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора в "Максе".

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование: им предстоит выяснить, с кем контактировали предполагаемые заболевшие. В ведомстве также выдали предписание на проведение дезинфекции и уточнили, что ситуация остаётся на контроле.

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез.

Фото: Piter.TV