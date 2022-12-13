Петербуржцев попросили принести бочки и канистры для медведицы Хаарчааны

Эти предметы используются в качестве игрушек.

Петербуржцы могут принести игрушки для белой медведицы Хаарчааны из Ленинградского зоопарка. Как рассказали сотрудники зоопарка, игрушки используются для обогащения среды – поддержания благополучия животных в искусственных условиях.

Перед животными ставятся задачи и создаются условия, удовлетворяющие их психические, физические и социальные потребности. Одним из эффективных способов обогащения среды обитания является использование разнообразных игрушек. сотрудники Ленинградского зоопарка

Отмечается, что очень важно при использовании обогащений не действовать по одному и тому же шаблону, чтобы животное занималось исследованием предмета как можно дольше.

В качестве игрушек используются пластиковые бочки, большие канистры, пластиковые трубы, дорожные конусы. Игрушки быстро ломаются, приходят в негодность или просто надоедают белому медведю, поэтому сотрудники постоянно находятся в поиске, чем пополнить "игровой арсенал" зоопарка.

В прошлом году, например, в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России Хаарчаане передали большие пластиковые шары. Они очень понравились медведице, она катала их по вольеру, кидала, плавала на них. Но и они уже пришли в негодность. сотрудники Ленинградского зоопарка

Сегодня, в День белого медведя, петербуржцам предлагают поучаствовать в поздравлении Хаарчааны. Можно принести в зоопарк большие пластиковые бочки, баки для дачного душа, крафтовую бумагу, большие емкости для воды из твердого пластика, шары из пластика большого диаметра, холщовые мешки, древесную шерсть. Все предметы должны быть чистыми, контакт с химическими веществами должен быть исключен (например, баки из-под нитратных удобрений не подойдут). Игрушки можно оставить в любое время на служебном входе в Ленинградский зоопарк.

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Фото и видео: Ленинградский зоопарк