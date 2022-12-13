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Ленинградский зоопарк показал видео с карликовыми мангустами

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Посетители отметили, что в период Масленицы сотрудники зверинца часто стали показывать кормление животных.

Ленинградский зоопарк показал видео с карликовыми мангустами, которые лакомились орешками. Ролик появился в группе учреждения. 

Наши карликовые мангусты лакомятся кедровыми орешками и любопытствуют – как проходят ваши выходные?

Ленинградский зоопарк

Три грызуна с интересом смотрят через стекло на посетителей и жуют орехи. 

Посетители отметили, что в период Масленицы сотрудники зоопарка стали  часто показывать кормление животных. По словам читателей Piter.tv, сегодня в зверинце перед посетителями кормили тигров.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: видео, животные, ленинградский зоопарк, мангусты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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