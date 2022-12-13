Ленинградский зоопарк показал видео с карликовыми мангустами, которые лакомились орешками. Ролик появился в группе учреждения.
Наши карликовые мангусты лакомятся кедровыми орешками и любопытствуют – как проходят ваши выходные?
Ленинградский зоопарк
Три грызуна с интересом смотрят через стекло на посетителей и жуют орехи.
Посетители отметили, что в период Масленицы сотрудники зоопарка стали часто показывать кормление животных. По словам читателей Piter.tv, сегодня в зверинце перед посетителями кормили тигров.
Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку.
Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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