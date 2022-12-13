Посетители отметили, что в период Масленицы сотрудники зверинца часто стали показывать кормление животных.

Ленинградский зоопарк показал видео с карликовыми мангустами, которые лакомились орешками. Ролик появился в группе учреждения.

Наши карликовые мангусты лакомятся кедровыми орешками и любопытствуют – как проходят ваши выходные? Ленинградский зоопарк

Три грызуна с интересом смотрят через стекло на посетителей и жуют орехи.

Посетители отметили, что в период Масленицы сотрудники зоопарка стали часто показывать кормление животных. По словам читателей Piter.tv, сегодня в зверинце перед посетителями кормили тигров.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк