В Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку

Они не боятся петербургской зимы.

Японских макак Кёто и его сына Кайко выпустили на прогулку в "Ленинградском зоопарке". Животные с надеждой высматривают посетителей, пришедших в зверинец на Масленицу. Фото обезьян опубликовали в группе учреждения.

Как рассказали сотрудники зоопарка, макаки любят гулять в любую погоду. Они не боятся петербургской зимы и с легкостью выносят температуры до -15 градусов. Животных спасает от холода мех.

Впрочем, если макаки все-таки решат, что зима слишком сурова, то они всегда могут укрыться в теплом домике Ленинградский зоопарк

Ранее на Piter.tv: альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк