В Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку

Японских макак Кёто и его сына Кайко выпустили на прогулку в "Ленинградском зоопарке". Животные с надеждой высматривают посетителей, пришедших в зверинец на Масленицу. Фото обезьян опубликовали в группе учреждения.
Как рассказали сотрудники зоопарка, макаки любят гулять в любую погоду. Они не боятся петербургской зимы и с легкостью выносят температуры до -15 градусов. Животных спасает от холода мех.
Впрочем, если макаки все-таки решат, что зима слишком сурова, то они всегда могут укрыться в теплом домике
Ленинградский зоопарк
Ранее на Piter.tv: альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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