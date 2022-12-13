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В Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку
Сегодня, 18:36
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В Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку

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Они не боятся петербургской зимы.

Японских макак Кёто и его сына Кайко выпустили на прогулку в "Ленинградском зоопарке". Животные  с надеждой высматривают посетителей, пришедших в зверинец на Масленицу. Фото обезьян опубликовали в группе учреждения.

Как рассказали сотрудники зоопарка, макаки любят гулять в любую погоду. Они не боятся петербургской зимы и с легкостью выносят температуры до -15 градусов. Животных спасает от холода мех. 

Впрочем, если макаки все-таки решат, что зима слишком сурова, то они всегда могут укрыться в теплом домике

Ленинградский зоопарк

Ранее на Piter.tv: альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк 

Теги: животные, ленинградский зоопарк, макаки, обезьяны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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